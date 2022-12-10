Defense Express: у России есть "идеальные" ракеты для ударов по Украине

Возможность самостоятельно производить ракеты для ударов по Украине у России остаётся. Их будет достаточно как минимум до весны 2023 года. Такой прогноз сделал эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский.

Аналитик считает, что это даст возможность российским Вооружённым силам осуществлять новые ракетные удары по объектам на Украине.

"Когда некоторые комментаторы говорят, что у россиян якобы осталось ракет всего на 3-4 обстрела, они подразумевают, что какая-то часть ракет с обычными боеголовками должна быть в неприкосновенном запасе. Но что, если россияне решили в принципе отказаться от того, чтобы держать ракеты с обычными боеголовками в неприкосновенном запасе, и сделать исключение разве что для "Кинжалов"?", — размышляет автор статьи.

Он также заявил, что у РФ есть "идеальные инструменты" — противокорабельные ракеты, адаптированные для обстрелов наземных объектов: "Ониксы", которыми ранее якобы били по Одессе, и Х-35, которыми били по Николаеву.