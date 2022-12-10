Independent: Западу пора признать, что он спровоцировал СВО ВС РФ на Украине

Безопасность Запада зависит от безопасности России, которая показала всю серьёзность своих требований по ней с начала спецоперации на Украине, пишет автор The Independent Мэри Дежевски. Своей политикой с НАТО западные страны спровоцировали российской-украинский конфликт, убеждена автор, и ему пора это признать.

Дежевски приводит два взгляда на спецоперацию. Первая точка зрения лидирует среди политиков и медийных личностей Запада. Они обвиняют Россию и Владимира Путина в начале СВО, не вникая в причины происходящего. Вторая точка зрения зеркалит первую и заключается в том, что российско-украинский конфликт носит оборонительный характер, так как Москва считала, что над РФ нависла угроза безопасности со стороны Североатлантического альянса.

"США (и Великобритания) выдрессировали Украину до такой степени, что она стала де-факто, если ещё не де-юре, членом НАТО. На протяжении многих лет Россия призывала к созданию некоторых общеевропейских механизмов безопасности, но её только игнорировали или отвергали. Следующим этапом могло быть лишь размещение тяжёлых вооружений США на Украине и подготовка НАТО к нападению либо на Россию, либо на её "режим". Опасаясь за свою безопасность, Россия решила, что ей нужно ударить, прежде чем эти западные намерения станут реальностью", — пишет The Independent.

Вторая точка зрения даже выражена в небольшой книге автора Бенджамином Абелоу, который смотрит на спецоперацию глубже, чем обыватели или заинтересованные лица.