В результате очередного обстрела украинскими военными формированиями повреждён Южный автовокзал Донецка.
Информацию подтверждает мэр города Алексей Кулемзин. Сообщается о повреждении остекления здания. Также повреждена школа № 99 в этом же районе.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков предложил ударить по центральным улицам Киева, чтобы остановить обстрелы Донецка. Иначе ВСУ не остановить, считает военкор.
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