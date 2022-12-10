Ракета ВСУ разорвалась в ДНР и повредила Южный автовокзал Донецка

В результате очередного обстрела украинскими военными формированиями повреждён Южный автовокзал Донецка.

Информацию подтверждает мэр города Алексей Кулемзин. Сообщается о повреждении остекления здания. Также повреждена школа № 99 в этом же районе.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предложил ударить по центральным улицам Киева, чтобы остановить обстрелы Донецка. Иначе ВСУ не остановить, считает военкор.