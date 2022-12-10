Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ

Российский Мелитополь успешно отбил атаки украинских националистов.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Местная администрация сообщила, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала угрозы с воздуха со стороны армии Украины.

"Системы ПВО сбили в районе Мелитополя несколько воздушных целей", — сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

Однако пока неизвестно, чем конкретно совершали обстрел бандеровцы.