Российский Мелитополь успешно отбил атаки украинских националистов.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Местная администрация сообщила, что российская система противовоздушной обороны ликвидировала угрозы с воздуха со стороны армии Украины.
"Системы ПВО сбили в районе Мелитополя несколько воздушных целей", — сообщает военный обозреватель Борис Рожин.
Однако пока неизвестно, чем конкретно совершали обстрел бандеровцы.
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