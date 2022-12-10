Над Симферополем отработала система ПВО

Над Симферополем отработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщи Глава Республики Сергей Аксёнов и поспешил успокоить земляков. Чуть позже дадут официальную информацию.

"Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — в частности, отметил он.

Очевидцы рассказывают, что звуки взрывов слышали и ощутили в 35-ти километрах от Симферополя.

Ранее сообщалось, что Мелитополь успешно отбил атаки националистов киевской власти.