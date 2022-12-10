Над Симферополем отработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщи Глава Республики Сергей Аксёнов и поспешил успокоить земляков. Чуть позже дадут официальную информацию.
"Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — в частности, отметил он.
Очевидцы рассказывают, что звуки взрывов слышали и ощутили в 35-ти километрах от Симферополя.
Ранее сообщалось, что Мелитополь успешно отбил атаки националистов киевской власти.
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