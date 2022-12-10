Серия повторных ударов и взрывов в Мелитополе. Националисты киевской власти нанесли удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что убиты мирные граждане.
"Горит ресторанный комплекс на базе отдыха "Привал охотника". Пожарные борются с огнём и пытаются вытащить людей из-под завалов. Сообщается о раненых и убитых мирных жителях", — в частности, пишет издание.
Ранее сообщалось, что Мелитополь успешно отбил первые атаки боевиков ВСУ.
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