Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители

Серия повторных ударов и взрывов в Мелитополе. Националисты киевской власти нанесли удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что убиты мирные граждане.

"Горит ресторанный комплекс на базе отдыха "Привал охотника". Пожарные борются с огнём и пытаются вытащить людей из-под завалов. Сообщается о раненых и убитых мирных жителях", — в частности, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Мелитополь успешно отбил первые атаки боевиков ВСУ.