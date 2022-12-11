Российский самолёт Су-35 "поколения 4++" имеет уникальный опыт боевого применения, а потому это "бесценный актив" Вооружённых сил РФ, заявили американские эксперты.
Аналитики из США напомнили, что истребитель является усовершенствованной версией Су-27, который также не имел зарубежных аналогов в своё время.
"Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны", — пишут авторы специализированного журнала Military Watch.
Они напоминают, что боевая машина способна на равных конкурировать с самыми новейшими западными истребителями, такими как F-35A и F-15SA.
Накануне немецкие СМИ сообщили, что армиям США и Германии хронически не хватает боеприпасов, а на пополнение складов требуются астрономические суммы.
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