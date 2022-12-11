Полковник Ходарёнок: способы защиты российских аэродромов от атак ВСУ есть

Удары украинской армии по аэродромам на территории России обескуражили даже Запад. В СМИ пишут, что ВСУ применили советские беспилотники "Стриж", но с этой версией не все согласны. Минобороны не даёт никакой информации на данный момент по ситуации. Чтобы обезопасить российские объекты, необходимо провести ряд мероприятий, считает полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Первым делом необходимо усилить ПВО критически важных российских объектов, считает он.

"Целесообразный наряд сил и средств противовоздушной обороны для прикрытия аэродрома Дальней авиации может в сложившейся ситуации выглядеть следующим образом — зенитный ракетный полк С-400 (С-350) в составе как минимум двух дивизионов, одна-две батареи ЗПРК "Панцирь-С" или "Тор-М2", средства МЗА (малокалиберной зенитной артиллерии) типа ЗПУ-4 или ЗУ-2 (для борьбы с малоразмерными БЛА типа "Герань-2")", — цитирует Газета. Ru Ходарёнка.

Необходимо развернуть части радиотехнических войск возле объектов, чтобы обеспечить своевременную борону, объясняет полковник. Но сначала надо стратегические бомбардировщики распределить по аэродромам. Для этого надо создать дополнительные рулёжные дорожки и новые стоянки в расчёте на одну единицу.

Однако массированный характер вероятные удары ВСУ по целям на территории России будут носить едва ли, заключил собеседник издания.