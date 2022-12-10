Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России

Последние дни в средствах массовой информации обсуждаются удары ВСУ по территории России беспилотником "Стриж", который может летать на большие расстояния. Однако бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что средства ПВО ему не дали бы пролететь и 200 метров по российскому воздушному пространству.

Он полагает, что украинской базе по производству летательных аппаратов надо было добавить некоторые комплектующие для создания эффективного БПЛА. Киев не раз заявлял, что ведутся испытания новых беспилотников. Вероятно, Запад предоставил эти комплектующие и технологии, и аппарат был произведён на территории Незалежной, но не "Укроборонпромом", а частной компанией.

Что касается последующих ударов и терактов на территории России, Кива уверен, что они продолжатся.

"Запад будет использовать Украину до последнего, как ударный механизм по нанесению ущерба Российской Федерации", — говорит он в беседе с "НТВ".

Запад будет повышать ставки в данном конфликте, нанося ущерб не только на территориях около границ, но и в глубине России. Все возможности и технологии он Киеву уже предоставил, сообщает Кива.

"Запад прекрасно понимает, что киевский режим тает, как снежная баба весной, поэтому ставки ускоряются, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам или уступкам. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что мы можем столкнуться с новыми терактами, ударами, которые Запад будет делать для того, чтобы вынудить РФ сесть на их условиях и прийти к какому-нибудь договору", — заключил экс-депутат.