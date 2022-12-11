В Днепропетровской области в Красногригорьвской общине после взрыва повреждения получили 50 солнечных панелей, линии электрических сетей и газопроводы.
"В Красногригорьевской общине повреждены… 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач", — сообщил глава региона Валентин Резниченко.
По его словам, без воды и электричества остались три посёлка, на местах повреждений работают аварийные службы.
Кроме того, Резниченко добавил, что в Никополе повреждены около десяти хозяйственных построек, офисных и админзданий.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить массированные ракетные удары по Украине с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2". В ночь на 8 декабря армия РФ поразила ряд объектов в Днепропетровской области.
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