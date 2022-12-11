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Baijiahao: от пуль русского "короля автоматов" АК-47 даже бронежилет не защитит

Силовые структуры

Российский автомат Калашникова (АК-47) назван "оружием массового поражения" из-за урона, который он может нанести. Об этом пишет китайский Baijiahao.

Baijiahao: от пуль русского "короля автоматов" АК-47 даже бронежилет не защитит

После Вьетнамской войны АК-47 прославила себя как прочная, долговечная, высоконадёжная винтовка с низкой себестоимостью. Работоспособность была проверена влажным и жарким климатом. Популярен АК-47 стал из-за своей лёгкой сборки.

"К-47 является одним из самых производимых огнестрелов в мире и такие преимущества делают его популярным на протяжении уже полувека. Даже сегодня в горячих точках используют АК-47. <…> Главное преимущество автомата заключается в его высокой надежности и возможности применять его в бою в различных условиях, будь то влажные джунгли, ледяная пустошь или жаркая пустыня", — пишет китайский источник.

Даже после того как в ствол автомата попадает пыль и сор, он продолжает эффективно выполнять свои задачи. АК-47 больше подходит для ведения ближнего боя, попадая в человека, она проходит насквозь. Хороший бронежилет спасёт военного едва ли, так как пулю он остановит, но внутренние повреждения окажутся сильными. Кроме того, автомат может стрелять и бронебойными снарядами, которые пробивают бронетехнику, превращая её в решето.

"Характеристики показывают, что автомат на самом деле очень мощный — есть все основания полагать, что его мощность превосходила штурмовые винтовки М-4 и М-16 в руках американских военных", — указывает автор статьи Baijiahao.

Все эти преимущества делают эту винтовку по истине "королём автоматов".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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