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Посол Украины Макеев заявил, что Германия передаст Украине новую партию оружия

Силовые структуры

Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Киеву. Стало известно, что посол Украины Алексей Макеев заявил об обещании Германии передать ВСУ новую партию оружия и боеприпасов. Об этом проинформировало немецкое издание Welt am Sonntag.

"Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно — мы объявим вместе в своё время", — уточнил он.

Посол отметил нехватку в зоне спецоперации самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушной обороны и боеприпасов. На данный момент Берлин ведёт переговоры с Киевом о поставке на Украину танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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