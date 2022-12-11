Страны Запада продолжают оказывать военную помощь Киеву. Стало известно, что посол Украины Алексей Макеев заявил об обещании Германии передать ВСУ новую партию оружия и боеприпасов. Об этом проинформировало немецкое издание Welt am Sonntag.
"Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Что именно — мы объявим вместе в своё время", — уточнил он.
Посол отметил нехватку в зоне спецоперации самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем противовоздушной обороны и боеприпасов. На данный момент Берлин ведёт переговоры с Киевом о поставке на Украину танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.
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