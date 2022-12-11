Расчёты российских САУ "Акация" войск ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ

Союзные войска продолжают специальную военную операцию. В арсенале российской армии имеются расчёты 152-мм самоходных орудий "Акация", которые поражают артиллерию противника. Корреспондент "Известий" Александр Сафиулин пообщался с военными на передовой.

После стрельбы бойцы бегут в укреплённое укрытие для избежания ответного удара, после чего возвращаются на позиции и продолжают выполнение боевых задач.

"Пока общались с бойцами, пришли указания. Координаты получили, сейчас будем работать по позициям противника, экипаж уже внутри", — рассказывает корреспондент издания.

Несмотря на плотный обстрел ВСУ, бойцы ВС РФ самоотверженно выходят из укрытия и бросаются к самоходкам — на выстрел у них считанные секунды.