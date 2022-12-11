Журналист Myśl Polska Шлензак заявил, что независимость Польши является иллюзией

Независимость, о которой говорит Польша, — не что иное, как иллюзия. Об этом заявил польский журналист Анджей Шлензак. После ракетного инцидента 15 ноября с гибелью двух граждан страны Варшава стерпела нежелание Киева извиниться за произошедшее.

Сейчас ситуации Польши напоминает времена развала Речи Посполитой в 18 веке, когда иностранные государства вмешивались во внутреннюю политику страны. То же самое происходит и сейчас, пишет Шлензак.

"Сегодня у нас есть правящая партия "Право и справедливость", чья политика базируется на "безальтернативном союзе" с США, а также оппозиционный политический лагерь, сосредоточенный вокруг "Гражданской платформы", для которой "безальтернативным союзником" является Европейский союз, то есть де-факто Германия, — сообщает журналист в материале Myśl Polska.

Автор считает, что именно зависимость Варшавы от Запада спасла её от вмешательства в российско-украинский конфликт. Пыл поляков сдерживают Германия и Америка, а это доказывает факт того, что Польша не является независимой, заключил Шлензак.