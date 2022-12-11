Минобороны: ВС РФ уничтожили установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил сегодня, 11 декабря, об очередных успехах на линии боевого соприкосновения в хоне спецоперации на Украине.

"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — сообщил он во время брифинга.

Так же известно, что за прошедшие сутки российская армия сбила два снаряда "Ураган" и пять HIMARS противника.