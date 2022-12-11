С освобождением Россией Артёмовска у ВСУ посыплется весь Донецкий фронт

Взятие Артёмовска с прорывом на Славянск — главная задача, потому что с их освобождением у Украины не останется укрепрайонов такой мощности.

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Артёмовск, чем отличается? Там большие подвалы, завод шампанских вин, соляные шахты, они его использовали, как важный безопасный пункт хранения боекомплекта, и они его просто так не отдадут", — в эфире канала "PolitWera" сказал Хайруллин.

По его словам, ломается вся логистика бандеровцев после его освобождения.

Сейчас любое поражение ВСУ на Донецком фронте — и посыплется вся их линия обороны. Этот укрепрайон до Славянска у них самый сильный, а других таких до самой Польши нету. Падает одна фишка домино и падают все.

Армия России не просто так бьёт именно по Артёмовску, подытожил Хайруллин.

Ранее сообщалось, что после разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю.