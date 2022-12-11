Российские войска вернули себе стратегическую инициативу на фронте

Фронт на данный момент заметно оживился, а армия России всё чаще предпринимает удары по боевикам ВСУ и держит их в напряжении.

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин в беседе с замполитом бригады "Восток" (ДНР) Вячеславом Здиговецким.

"Когда я уезжал, у нас была тысячекилометровая линия фронта, по которой мы в основном отбивались. А сейчас практически по всем участкам мы идём вперёд, особенно это заметно на Донецком направлении, то есть мы всё время их держим под давлением", — в эфире канала "PolitWera" отметил военкор.

По его словам, даже на критических участках — под Красным Лиманом и Соледаре ВС РФ пошли вперёд. В какой-то момент националисты посыплются, уверен Хайруллин

"Наши вернули стратегическую инициативу, и третью-четвёртую неделю наши насыпают, душа радуется", — подчеркнул эксперт.

Также собеседники пришли к выводу, что потери Украины её западные кураторы не считают и солдат абсолютно не жалеют.