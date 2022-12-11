Боец ВСУ из Артёмовска заявил, что российские военные сменили тактику

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловался на то, что российские военные сменили тактику в районе Артёмовска (Бахмута). Боевик заявил в интервью, что россияне подошли очень близко к позициям ВСУ, и поэтому появилось огромное количество раненых с пулевыми ранениями.

По его словам, военные России теперь действуют малыми группами преимущественно по ночам. Причём одеты они в чёрное, из-за чего их трудно обнаружить.

Также ВСУшник пожаловался на шквальный огонь российской артиллерии, заметив, что отвечать подобным образом они не могут.

Боевик сообщил, что украинский военный медик поехал за ранеными и его разорвало. Найти удалось только руку, по которой его и опознали.