Армия РФ продолжает активные боевые действия в зоне СВО. Вооружённые силы Российской Федерации нарастили группировку возле Купянска. В связи с этим в городе объявили добровольную эвакуацию. Об этом проинформировал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
"Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация", — отметил он.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении идут уже бои за Новосёловку. Российские войска выдавливают ВСУ с западной окраины населённого пункта, "перемалывая" врага огнём артиллерии и ТОС.
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