Семенуха: в Купянске объявлена эвакуация из-за наращивания группировки ВС РФ

Армия РФ продолжает активные боевые действия в зоне СВО. Вооружённые силы Российской Федерации нарастили группировку возле Купянска. В связи с этим в городе объявили добровольную эвакуацию. Об этом проинформировал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.

"Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация", — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении идут уже бои за Новосёловку. Российские войска выдавливают ВСУ с западной окраины населённого пункта, "перемалывая" врага огнём артиллерии и ТОС.