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Семенуха: в Купянске объявлена эвакуация из-за наращивания группировки ВС РФ

Силовые структуры

Армия РФ продолжает активные боевые действия в зоне СВО. Вооружённые силы Российской Федерации нарастили группировку возле Купянска. В связи с этим в городе объявили добровольную эвакуацию. Об этом проинформировал заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.

"Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация", — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении идут уже бои за Новосёловку. Российские войска выдавливают ВСУ с западной окраины населённого пункта, "перемалывая" врага огнём артиллерии и ТОС.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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