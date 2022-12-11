Киев ругает Россию за высокие зарплаты и пенсии на освобождённых территориях

Украинские власти ругают Россию за высокие пенсии и зарплаты на бывших украинских, а ныне освобождённых территориях.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Российское руководство, в частности, выдаёт по 10 тысяч рублей пенсионерам и начисляет большую зарплату местным жителям, которые соглашаются работать", — перечисляет "злодеяния" РФ Генеральный штаб ВСУ в своей традиционной вечерней сводке.

Ранее украинское командование отметило, что Российская армия штурмует ВСУ у Кременной и Сватово.