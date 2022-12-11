На Угледарском направлении ВСУ спешно стягивают резервные части

На Угледарском направлении Вооружённые силы России вышли к н. п. Великая Новосёлка.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В Донбассе продолжает проседать оборона украинских националистов. Боевики ВСУ оставили передовую, всушники отошли на вторую линию обороны, подтвердил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Противник спешно стягивает резервные части, отметил военкор.

Ранее сообщалось, что российские войска вернули себе стратегическую инициативу на фронте.