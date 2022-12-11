ВС Украины потеряли под Бахмутом порядка 112 танков с конца августа 2022 года

Под Артёмовском (Бахмутом) ВСУ несут потери не только ранеными и убитыми, но и техникой. С конца августа нынешнего года украинские войска потеряли в регионе около шести-восьми танковых рот, а это порядка 112 машин, приводит информацию "Военная хроника".

Техника противника, которая сейчас находится под Артёмовском, на грани выхода из строя. Износ орудий почти у всех единиц техники высокий. Боеприпасы взрываются прямо в казённике, что делает машину непригодной. Ремонтировать технику становится невозможно из-за отсутствия запасных деталей и перебоев с электроэнергией, пишет источник.

Такие крупные потери обусловлены ошибками тактики ВСУ. Кроме того, световой день стал коротким, что ограничивает противника в наблюдении и разведке.

На севере города была потеряна основная часть польских танков Т-72М1, а также Т-64 и Т-64БВ.