После восьми волн ракетных атак ВС РФ на Украине повреждены все тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС), а также более 40 процентов высоковольтной сети.
Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, в связи с этим зимой граждане Незалежной наверняка столкнутся с острой нехваткой электричества.
"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", — сказано в сообщении Шмыгаля.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на половине Украины.
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