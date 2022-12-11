Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины

После восьми волн ракетных атак ВС РФ на Украине повреждены все тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС), а также более 40 процентов высоковольтной сети.

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, в связи с этим зимой граждане Незалежной наверняка столкнутся с острой нехваткой электричества.

"В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности. Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", — сказано в сообщении Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на половине Украины.