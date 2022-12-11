Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехе русской армии.
В наступлении под Донецком разведчики 42-й дивизии уничтожили группу наёмников ВСУ. Российские войска заняли их позиции.
"Взяли их позиции и движемся вперёд. Победа будет за нами!" — говорят бойцы.
Ранее сообщалось, что российские войска нарастили группировку возле Купянска. В связи с этим в городе объявили добровольную эвакуацию, о чём заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.