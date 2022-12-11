Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Вучич назвал 11 декабря самым сложным для него днём на посту президента Сербии
Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились
Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины
Продюсер Морозов: причина скандалов Лепса — разрыв с любимой женой
ВС Украины потеряли под Бахмутом порядка 112 танков с конца августа 2022 года
The Wall Street Journal: помощь Киеву будет обходиться США всё дороже
На Угледарском направлении ВСУ спешно стягивают резервные части
Крутой воскресил песни Шатунова: детский хор спел его песни

Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком

Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехе русской армии.

В наступлении под Донецком разведчики 42-й дивизии уничтожили группу наёмников ВСУ. Российские войска заняли их позиции.

"Взяли их позиции и движемся вперёд. Победа будет за нами!" — говорят бойцы.

Ранее сообщалось, что российские войска нарастили группировку возле Купянска. В связи с этим в городе объявили добровольную эвакуацию, о чём заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Последние материалы
Лена Миро не верит, что Асмус не в состоянии купить себе собственное жильё
Боррель: из-за помощи Украине военные запасы ЕС истощились
Шмыгаль: повреждены все ТЭС и ГЭС Украины
Продюсер Морозов: причина скандалов Лепса — разрыв с любимой женой
ВС Украины потеряли под Бахмутом порядка 112 танков с конца августа 2022 года
The Wall Street Journal: помощь Киеву будет обходиться США всё дороже
На Угледарском направлении ВСУ спешно стягивают резервные части
Крутой воскресил песни Шатунова: детский хор спел его песни
Прилепин об альбоме солиста группы "Каста": Становится на колени перед украинцем
В ходе боёв у Артёмовска войска ВСУ взорвали железнодорожный мост на трассе М-03
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников