Ищенко: задача РФ — укреплять ПВО, "а не биться в истерике" от каждого выстрела

Задача России выиграть украинскую кампанию, попутно укрепляя системы противовоздушной обороны на территории страны, а не "биться в истерике" от каждого выстрела в нашу сторону, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Кроме того, по словам политолога, стоит оставить риторику о возможных ядерных ударах.

"Сейчас наша задача заключается в том, чтобы выиграть кампанию на Украине, а не в том, чтобы биться в истерике по поводу каждого выстрела в нашу сторону, и сразу же угрожать тем, что мы развяжем ядерную войну", — пояснил политолог "Украине.ру".

Ищенко подчеркнул, что укреплять ПВО необходимо не только на приграничной линии, но и "глубоко в тылу", где размещены военные базы.