Задача России выиграть украинскую кампанию, попутно укрепляя системы противовоздушной обороны на территории страны, а не "биться в истерике" от каждого выстрела в нашу сторону, заявил политолог Ростислав Ищенко.
Кроме того, по словам политолога, стоит оставить риторику о возможных ядерных ударах.
"Сейчас наша задача заключается в том, чтобы выиграть кампанию на Украине, а не в том, чтобы биться в истерике по поводу каждого выстрела в нашу сторону, и сразу же угрожать тем, что мы развяжем ядерную войну", — пояснил политолог "Украине.ру".
Ищенко подчеркнул, что укреплять ПВО необходимо не только на приграничной линии, но и "глубоко в тылу", где размещены военные базы.
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