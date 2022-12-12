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Ищенко: задача РФ — укреплять ПВО, "а не биться в истерике" от каждого выстрела

Силовые структуры

Задача России выиграть украинскую кампанию, попутно укрепляя системы противовоздушной обороны на территории страны, а не "биться в истерике" от каждого выстрела в нашу сторону, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Кроме того, по словам политолога, стоит оставить риторику о возможных ядерных ударах.

"Сейчас наша задача заключается в том, чтобы выиграть кампанию на Украине, а не в том, чтобы биться в истерике по поводу каждого выстрела в нашу сторону, и сразу же угрожать тем, что мы развяжем ядерную войну", — пояснил политолог "Украине.ру".

Ищенко подчеркнул, что укреплять ПВО необходимо не только на приграничной линии, но и "глубоко в тылу", где размещены военные базы.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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