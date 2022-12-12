Шурыгин: бойцы РФ создадут угрозу для ВСУ, если за пару недель возьмут Артёмовск

Вооружённые силы РФ сейчас пытаются вытеснить украинских военных с позиций, которые позволяют им наносить удары по Донецку. Об этом заявил военспец Владислав Шурыгин.

В интервью "Известиям" эксперт отметил, что такая работа необходима для спецоперации, однако она не сможет повлиять на конечный исход зимней кампании.

"Если мы в течение недели-двух возьмём Артёмовск, то создадим определённую угрозу на этом направлении", — считает Шурыгин.

При этом он добавил, что российское наступление будет базироваться на различных факторах. При атаке лишь с Донецкого направления войска РФ не продвинутся на большие расстояния, уточнил специалист. Он призвал перейти к стратегическому наступлению с других позиций.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины взорвали железнодорожный мост на трассе М-03 к северу от Артёмовска, пытаясь замедлить продвижение российской армии.