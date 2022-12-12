Марочко: большое число украинских медиков прибыло на Артёмовское направление

Киевский режим перебросил большое количество украинских медиков на Артёмовское направление, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, разведчикам удалось выяснить, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), базирующиеся возле Артёмовска и близлежащих населённых пунктов, сталкиваются с серьёзными потерями. Именно поэтому Киев решил отправить медиков в эту зону боевых действий, уточнил офицер.

"В районы Константиновки, Часова Яра и Артёмовска отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что Вооружённые силы РФ создадут угрозу для украинской армии, если в течение одной-двух недель смогут установить контроль над Артёмовском. Он счёл возможным стратегическое наступление российских подразделений на этом направлении.