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Марочко: большое число украинских медиков прибыло на Артёмовское направление

Силовые структуры

Киевский режим перебросил большое количество украинских медиков на Артёмовское направление, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: большое число украинских медиков прибыло на Артёмовское направление

По его словам, разведчикам удалось выяснить, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), базирующиеся возле Артёмовска и близлежащих населённых пунктов, сталкиваются с серьёзными потерями. Именно поэтому Киев решил отправить медиков в эту зону боевых действий, уточнил офицер.

"В районы Константиновки, Часова Яра и Артёмовска отмечено прибытие большого количества врачей из Западной Украины", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что Вооружённые силы РФ создадут угрозу для украинской армии, если в течение одной-двух недель смогут установить контроль над Артёмовском. Он счёл возможным стратегическое наступление российских подразделений на этом направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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