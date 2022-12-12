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Ищенко: США нужно закончить СВО миром в 2023 году и "перейти" к Китаю

Силовые структуры

У Вашингтона по украинской кампании "дедлайн" в 2023 году, так как США необходимо решить вопросы с Китаем, заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, киевский режим знает о планах американских наставников.

Ищенко: США нужно закончить СВО миром в 2023 году и "перейти" к Китаю

Кроме того, на Банковой уверены, что мирный договор будет подписан "на условиях США", подчеркнул политолог.

"Американцы на нас давят, они пытаются выдавить из нас мир на основе выгодного американцам компромисса. Украина уверена, что американцы нас додавливают, — пояснил эксперт "Украине.ру". — Американцам надо закончить (СВО. — Прим. ред.) миром на западном направлении в 2023 году, потому, что до 2024 они должны решить вопрос с Китаем, или — включая 2024 год".

Ищенко уточнил, что в приоритете у США всё же быстрее закончить украинскую кампанию, так как до 2024 они должны решить вопрос с Китаем.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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