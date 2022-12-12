Марочко: ВСУ создают "живой щит" из местных жителей в Макеевке и Невском

Украинские власти временно оккупированных населённых пунктов Невское и Макеевка в ЛНР свозят местных жителей, которые ранее покинули свои дома из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Офицер заметил, что людей возвращают обратно по прямому распоряжению так называемого главы Луганской области, чтобы создать "живой щит" для вооружённых сил Украины (ВСУ), которые в этих населённых пунктах готовят плацдарм для наступления в направлении Сватово, Краснореченского и Кременной.

Ранее военный сообщал о переброске в район Кременной трёх ударных группировок с иностранными наёмниками.