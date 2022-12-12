"Генерал Армагеддон" Сергей Суровикин — одна из основных угроз для украинцев.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Командующий группировкой войск в СВО Сергей Суровикин дисциплинировал армейские ряды и стабилизировал линию фронта, отмечает автор статьи.
По мнению издания, именно Суровикин убедил президента России Владимира Путина начать массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего генерал и получил такое грозное прозвище.
"Вероятно, это самый компетентный командир, которого до сих пор назначал Кремль. Путин ждёт от него значимого военного успеха", — подытожил The Telegraph.
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