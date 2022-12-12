ВСУ потеряли несколько взводов пехоты у Артёмовска под ударом ТОС-1А "Солнцепёк"

Украинские войска отступили из района населённого пункта Курдюмовка в Клещеевку и Опытное и попытались перегруппироваться под Артёмовском, чтобы перейти в контратаку. Однако российская армия нанесла удар по противнику, применив тяжёлую огнемётную систему (ТОС) "Солнцепёк".

В результате мощной атаки ВСУ потеряли несколько взводов пехоты, которые пытались скрыться в частном секторе. Теперь командование боевиков планирует перебросить на Артёмовское направление подкрепления малыми отрядами, чтобы объединить их по прибытии, сообщает "Военное обозрение".