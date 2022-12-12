ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Голой Пристани в Херсонской области

Украинские военные в ночь на 12 декабря обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области, используя ствольную артиллерию.

По словам представителя региональных оперативных служб, Киев не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

"В 23:35 по московскому времени Вооружённые силы Украины выпустили по Голой Пристани восемь снарядов из орудий ствольной артиллерии", — рассказал он журналистам.

Кроме того, представитель оперативных служб добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется. Он также подчеркнул: украинские националисты почти каждый день бьют по Алёшкам, Каховке и Новой Каховке.

Ранее внештатный советник губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что после освобождения региона в отношении националистов, развернувших террор на оккупированных территориях, состоится трибунал.