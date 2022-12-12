Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей России

Гражданам РФ нужно готовиться к новым ударам Вооружённых сил Украины. Они могут ожидаться в любой точке страны. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулёв.

Он отметил стабилизацию положения фронта спецоперации. Основные боевые действия идут в районе Артёмовска. Также ВСУ предпринимают попытки наступления на Сватовском направлении, но они пресекаются войсками ВС РФ. В то же время ВСУ сейчас пытаются бить по тылам армии России: по складам и скоплениям войск.

"Himars уже не на 70 км летает, а на 145 км. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться", — заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее генерал спрогнозировал окончание СВО к 2030 году.