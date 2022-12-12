Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут сбить ни иранские баллистические ракеты, ни "Искандеры", ни С-300, которые в ходе спецоперации могут использовать российские военные.
"Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты", — сказал он в эфире телемарафона.
По словам Игната, у военно-политического руководства Украины уже разработан план действий, если это произойдёт.
Также он выразил надежду на то, что западные партнёры подключатся к плану украинского командования ВСУ и будут предоставлять всяческую помощь.
Ранее Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин предупредили, что в ближайшее время ВС РФ в зоне СВО получат новейшее оружие, которое обеспечит победу.
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