Игнат: системы ПВО Украины не смогут сбивать иранские ракеты

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не смогут сбить ни иранские баллистические ракеты, ни "Искандеры", ни С-300, которые в ходе спецоперации могут использовать российские военные.

"Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты", — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Игната, у военно-политического руководства Украины уже разработан план действий, если это произойдёт.

Также он выразил надежду на то, что западные партнёры подключатся к плану украинского командования ВСУ и будут предоставлять всяческую помощь.

Ранее Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин предупредили, что в ближайшее время ВС РФ в зоне СВО получат новейшее оружие, которое обеспечит победу.