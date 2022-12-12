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Три британских броневика Mastiff ВС Украины разбиты силами ВС России у Водяного

Силовые структуры

Запад продолжает поставлять Украине своё вооружение, истощая свои запасы. Оружейные концерны, конечно, от этого лишь выигрывают, но натовская техника либо уничтожается на линии боевого соприкосновения российскими войсками, либо не может функционировать в условиях погодных условий.

Очередное уничтоженное вооружение обнаружено на поле боя. Украинские боевики сделали попытку атаковать позиции батальона "Спарта" в районе населённого пункта Водяное на Авдеевском направлении. Однако противник наткнулся на сопротивление и был разбит. Техника ВС Украины уничтожена, в том числе три британских бронированных военных автомобиля Mastiff, сообщает военкор Борис Рожин.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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