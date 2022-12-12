Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские военные в ходе спецоперации применяют тактику огневого вала, которая позволяет успешно штурмовать укрепрайоны украинских националистов.
"Есть тактика огневой вал, где привлекается большое количество огневых средств — на десять километров до 200 орудий. За ним можно взламывать укрепрайоны", — приводит его слова ИА SM-News.
По словам эксперта, вопрос высокой точности является важнейшим фактором, поэтому на это будет сделан упор при производстве боеприпасов.
"Высокоточные боеприпасы станут основными в мире. Если будет массовое производство, то они подешевеют. Ещё одно направление — когда обычные боеприпасы превращают в высокоточные", — заключил он.
Ранее офицер 54-й бригады Вооружённых сил Украины Александр Афанасьев заявил, что успех российских военных под Артёмовском принесла тактика штурмовых групп, которую использовали украинские националисты.
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