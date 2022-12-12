Сердюкова: свыше 100 вернувшихся из плена ВСУ бойцов ЛНР подвергались пыткам

Более 100 бойцов ЛНР, побывавших в украинском плену, сообщили, что подвергались пыткам со стороны националистов, следует из заявления уполномоченного по правам человека в республике Виктории Сердюковой.

По её словам, в общей сложности из плена удалось освободить свыше 150 военных Луганской Народной Республики. Как пояснила омбудсмен, все они были свидетелями нечеловеческого обращения.

"Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия", — уточнила Сердюкова во время брифинга.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проинформировал, что военнослужащие Донбасса возвращаются домой из украинского плена подавленными, но не сломленными. Он также подчеркнул: большая часть солдат рассказывает о пытках и истязаниях со стороны украинских боевиков. Пушилин добавил, что бойцов встречают из плена как героев.