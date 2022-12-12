АиФ: Российский разведчик 205-й бригады проинформировал о задачах в тылу ВСУ

Разведка играет важную роль на поле боя. Всех нюансов нам не расскажут из-за секретности, но некоторые нюансы сообщил боец 205-й бригады с позывным Тура.

"Я разведчик. Мне поставили задачу зайти в тыл врага вместе с моей группой. Это была линия боевого соприкосновения с противником. Грубо говоря, смотришь перед собой и уже видишь противника. <…> Задача была — объект противника. Установить наблюдательный пост. Скорректировать наш огонь и уничтожить объект, а затем вернуться назад. Задачу мы выполняли в тылу противника", — рассказал боец в интервью "АиФ".

Разведчик находится в зоне спецоперации с сентября нынешнего года, окончил Высшее военное командное училище в Новосибирске. В июле 2022 года Тура был выпускником, а уже в начале осени прибыл на передовую обучать подчинённых и отвечать за их жизни, сообщил разведчик.