Сообщается о взрывах в Очакове Николаевской области

Поступила информация о взрывах в городе Очакове в Николаевской области

Об этом пишет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Пока без подробностей, следим за сообщениями", — сообщает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что с освобождением Россией Артёмовска у Киева посыплется весь Донецкий фронт.

А тем временем, президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран "Большой семерки" в начале их видеоконференции.