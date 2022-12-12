Поступила информация о взрывах в городе Очакове в Николаевской области
Об этом пишет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Пока без подробностей, следим за сообщениями", — сообщает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что с освобождением Россией Артёмовска у Киева посыплется весь Донецкий фронт.
А тем временем, президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран "Большой семерки" в начале их видеоконференции.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.