Глава МО Швеции: Украина в ближайшее время не получит истребители "Яс Грипен"

Министр обороны Швеции Пол Йонсон предупредил Киев, что власти страны пока не собираются передавать ему истребители "Яс Грипен".

"Хочу уточнить: в ближайшее время планов по отправке этих самолётов на Украину нет", — сказал глава военного ведомства во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегой Алексеем Резниковым.

Известно, что эксперты RUSI сочли шведские истребители "Яс Грипен" самыми подходящими для ВСУ.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль попросил у Парижа танки Leclerc, которые соответствуют стандартам альянса НАТО.