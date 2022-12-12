Министр обороны Швеции Пол Йонсон предупредил Киев, что власти страны пока не собираются передавать ему истребители "Яс Грипен".
"Хочу уточнить: в ближайшее время планов по отправке этих самолётов на Украину нет", — сказал глава военного ведомства во время пресс-конференции по итогам встречи с коллегой Алексеем Резниковым.
Известно, что эксперты RUSI сочли шведские истребители "Яс Грипен" самыми подходящими для ВСУ.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль попросил у Парижа танки Leclerc, которые соответствуют стандартам альянса НАТО.
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