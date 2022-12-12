Украинские СМИ информировали о нахождении на территории Запорожской АЭС реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Директор станции Юрий Черничук данные заявление не подтверждает.
"Я вам скажу, что знаю я: эта информация о "Градах", которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. "Градов" ни я, ни мой персонал на территории станции не видели", — заявил Черничук в эфире "Россия 24".
Украинские боевики продолжают вести обстрелы станции регулярно, не осознавая, что несут угрозу всей Европе. Может быть спровоцирована техногенная катастрофа, которая наступит вследствие выбросов радиации.
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