Армия России продолжает наступление по всей линии фронта Донбасса. Стало известно об очередном успехе войск ВС РФ. В зоне спецоперации русские военные захватили один из бронетранспортёров, который ранее поставила Финляндия Украине. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Опубликована фотография, на которой запечатлели российского бойца на фоне БТР ХA-180. Боевая машина имеет спущенные шины. Других значительных повреждений не видно.
Напоминаем, что бронетранспортёры, разработанные фирмой Sisu Auto, были замечены на территории Украины ещё в сентябре.
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