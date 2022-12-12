Войска ВС РФ захватили поставленный ВСУ Финляндией БТР ХA-180

Армия России продолжает наступление по всей линии фронта Донбасса. Стало известно об очередном успехе войск ВС РФ. В зоне спецоперации русские военные захватили один из бронетранспортёров, который ранее поставила Финляндия Украине. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Финский бронетранспортёр, поставленный ВСУ

Опубликована фотография, на которой запечатлели российского бойца на фоне БТР ХA-180. Боевая машина имеет спущенные шины. Других значительных повреждений не видно.

Напоминаем, что бронетранспортёры, разработанные фирмой Sisu Auto, были замечены на территории Украины ещё в сентябре.