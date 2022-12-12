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Пленный ВСУшник жалуется на британских инструкторов и своих командиров

Силовые структуры » Министерство обороны

"Мы изначально понимали, что нас кидают, как пушечное мясо", - ещё один пленный ВСУшник рассказал о нелёгкой доле украинских рядовых.

Пленный ВСУшник жалуется на британских инструкторов и своих командиров

Этот боец, по его словам, на фронт отправлен "подготовленным": он был на обучении в Британии. Но съездил зря — "ничему там толком не научили". 

Главная же беда в армии Незалежной, говорит попавший в плен парень, — это наплевательское отношение командиров, которые не жалеют солдат:

"Когда мы начали понимать, что уже безвыходная ситуация, — надо выходить или мы ляжем все…

Нам выдали четыре рожка, сказали, на три-четыре дня, но мы, получается, уже месяц на этих позициях были. Продовольствие: мы ходили 4 км, в рюкзачки брали покушать на пару дней и воду носили. Не было вообще продовольствия.

Командир где-то в километрах четырёх от нас был на позициях. Если так, по обходной, то, получается, сидел дальше от нас, он с нами не был.

Ссорились с ним [командиром] - он нам трибуналом грозил. Угрожал, что может и расстрелять".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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