Риттер заявил о быстром способе военных ВС РФ вернуться домой из зоны СВО

Отставной офицер американский морской пехоты Скот Риттер заявил, что, если военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне СВО, задать вопрос о происходящем вокруг, то многие из них будут "не в восторге", однако по-прежнему будут выполнять свою работу.

По мнению эксперта, сейчас бойцов армии России можно сравнить с солдатами США, воевавшими во Второй мировой войне. Тогда многие понимали, что способ вернуться домой — это "воткнуть штык в сердце немецкого фашиста". Такой же путь предстоит пройти российским военным.

"А самый быстрый путь домой для этих российских войск — это уничтожить украинских националистов. И они привержены этому", — сказал эксперт.

Напоминаем, ранее Риттер полагал, что Россия одержит победу над Украиной летом 2023 года. Он признал, что это будет небыстрым процессом.