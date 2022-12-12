Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: в Херсоне уничтожено 50 танков ВС Украины

После вывода российских войск из Херсона противник перебрасывает сюда свои силы и военную технику. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов рассказал, как обстоит ситуация в регионе.

"Ну, то, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Мы ощутили то, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, хочу отметить, что нами большая часть этой техники и живой силы уже уничтожена", — приводит его слова RT.

В течение трёх недель было ликвидировано порядка 50 танков и столько же единиц бронетехники, сообщает Алаудинов. Таким образом, для ВС РФ переброска сил противника на данный участок стало хорошей возможностью уничтожить технику по максимуму, говорит командир.

"Мы не даём противнику уже самому как-то от себя, как говорится, принимать решения и двигаться в нашем направлении. Потому что ежедневно мы сами двигаемся вперёд", — резюмировал Алаудинов.