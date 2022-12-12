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Из сводки МО РФ: боевая авиация ВВС Украины больше замечена на направлениях СВО

Силовые структуры

В очередной сводке Министерства обороны представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об очередных успехах российских войск в спецоперации на Украине.

Из сводки МО РФ: боевая авиация ВВС Украины больше замечена на направлениях СВО

Так, сообщается об уничтожении 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях. К западу от Донецка наступление ВС РФ продолжается. Уничтожен полевой склад боеприпасов в Запорожье.

Также в сводке содержится информация, которая позволяет делать вывод, что на вооружении ВВС Украины на сегодняшний момент стало больше единиц боевой авиации, чем было на момент начала спецоперации.

В ведомстве информируют о ликвидации двух истребителей МиГ-29 противника в ДНР и двух вертолётов Ми-8. С начала спецоперации сбито, захвачено и уничтожено 343 боевых самолёта и больше 180 вертолётов ВВС Украины, а эта цифра больше той, которую указывали на дату 24 февраля, пишет "Военное обозрение".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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