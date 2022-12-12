В очередной сводке Министерства обороны представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об очередных успехах российских войск в спецоперации на Украине.
Так, сообщается об уничтожении 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях. К западу от Донецка наступление ВС РФ продолжается. Уничтожен полевой склад боеприпасов в Запорожье.
Также в сводке содержится информация, которая позволяет делать вывод, что на вооружении ВВС Украины на сегодняшний момент стало больше единиц боевой авиации, чем было на момент начала спецоперации.
В ведомстве информируют о ликвидации двух истребителей МиГ-29 противника в ДНР и двух вертолётов Ми-8. С начала спецоперации сбито, захвачено и уничтожено 343 боевых самолёта и больше 180 вертолётов ВВС Украины, а эта цифра больше той, которую указывали на дату 24 февраля, пишет "Военное обозрение".
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