Боец "Идейный" ВС РФ заявил, что диверсанты ВСУ пытались занять Кинбурнскую косу

Стрелок-разведчик с позывным "Идейный" проинформировал, что военные казачьей бригады "Дон" позволили украинским диверсантам высадиться в районе Кинбурнской косы для выяснения сведений об их составе и оружии.

"Запустили их, они привезли своё оборудование, поставили миномёт… В большинстве случаев воюют наёмники из других стран, ВСУ как таковых в боях… не сталкивались мы с ними. Мы воюем с НАТО", — рассказал он военкору RT Владу Андрице.

"Идейный" поделился, что его подразделение старается не подпускать противника на расстояние выстрела противотанковой управляемой ракеты, то есть ближе чем на десять километров.

"Стараемся, чтобы они не вступили на сушу — лучше предупредить болезнь сразу. Диверсионная группа с их стороны всегда погибает в море", — заявил он.

Ранее генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране.