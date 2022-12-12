Алаудинов заявил, что военные ВС РФ готовы к боевым действиям при любом морозе

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов заявил о готовности российских военных воевать при любом морозе. Об этом эксперт сообщил в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая.

Алаудинов ответил на вопрос о влиянии зимнего времени на активность боевых действий.

"Ну, вы знаете, я вот на этот вопрос всегда отвечаю таким образом, что для нас как для спецов абсолютно не имеет никакого значения, какая на улице погода. То есть мы готовы воевать во все четыре сезона, при любой грязи, при любом морозе", — сказал Алаудинов.

Он отметил хорошую оснащённость солдат ВС РФ, поэтому для них погода не играет большой роли.

Ранее Скотт Риттер заявил о быстром способе военных ВС РФ вернуться домой из зоны СВО.