Сегодня, 12 декабря, Украина отмечает День сухопутных войск своих вооружённых сил.
Об этом рассказывает в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил "воинов света" и отметил, что защитникам Украины даёт сил "родная земля".
Однако военкор предоставляет видео, где бойцы РФ при взятии в плен двух националистов, обнаружили у них нехитрое приспособление для получения психоактивных веществ.
"Наши бойцы спешат разочаровать Залужного, ибо "сил" на фронте конкретно этим воякам придаёт далеко не "рiдна земля", а волшебное зелье в пластиковой бутылке с фольгой и дырками", — подытожил Коц.
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