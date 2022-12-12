Коц: "Сил" боевикам ВСУ придаёт зелье в пластиковой бутылке с фольгой и дырками"

Сегодня, 12 декабря, Украина отмечает День сухопутных войск своих вооружённых сил.

Об этом рассказывает в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил "воинов света" и отметил, что защитникам Украины даёт сил "родная земля".

Однако военкор предоставляет видео, где бойцы РФ при взятии в плен двух националистов, обнаружили у них нехитрое приспособление для получения психоактивных веществ.

"Наши бойцы спешат разочаровать Залужного, ибо "сил" на фронте конкретно этим воякам придаёт далеко не "рiдна земля", а волшебное зелье в пластиковой бутылке с фольгой и дырками", — подытожил Коц.