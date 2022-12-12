Директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе, полковник в отставке Юрий Кнутов проинформировал, что Артëмовск и Марьинка являются самыми горячими точками на линии фронта. Об этом он заявил "Радио 1".
"Эти населëнные пункты — ключевые с точки зрения обороны ВСУ, поэтому при прорыве открывается выход к Славянску и Краматорску", — отметил эксперт.
По мнению Кнутова, российские войска прорвут линию обороны от Соледара до Угледара, после чего территория перейдёт под полный контроль армии РФ. После этого останется только линия Славянск — Краматорск.
"Бои, которые сейчас происходят, хоть и позиционные, но имеют стратегическое значение", — заключил эксперт.
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